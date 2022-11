SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo Mick Jagger brasileiro? O influenciador Felipe Neto, 34, brincou nas redes sociais com a fama de pé-frio na Copa do Mundo do Qatar. As duas seleções que ele torceu, Alemanha e Argentina, perderam os jogos para as zebras do campeonato: o Japão e a Arábia Saudita.

"Amanhã vou usar a camiseta da Sérvia", escreveu Felipe nesta quarta-feira (23) no Twitter fazendo referência ao adversário do Brasil na estreia na Copa. Na postagem na rede social, ele compartilhou uma montagem de fotos dele usando as camisetas da Alemanha e Argentina.

Os internautas também não perderam a chance de fazer piada com o influenciador e o chamaram de Mick Jagger brasileiro -todas as seleções que o roqueiro torceu nas Copas do Mundo no Brasil e África do Sul perderam os jogos. "E assim nasceu o novo Mick Jagger", tuitou uma pessoa. "Felipe Neto é o novo Mick Jagger", comentou um internauta

"Pé-frio, favor não usar a camisa amarela (por várias razões)", tuitou um internauta marcando o youtuber. "Não usa a [camiseta] do Brasil amanhã", pediu uma usuária da rede social a Felipe. "Faz o favor, viu? Obrigada! Brasil é favorito para o jogo de amanhã e eu realmente queria que ganhasse", escreveu uma mulher.

O roqueiro Mick Jagger ganhou fama de pé-frio na Copa da África do Sul, em 2010. Mas o título ganhou outras proporções quando o músico acompanhou o jogo do Brasil contra a Alemanha, na final da Copa do Mundo de 2014 --sim, o jogo do 7 a 1.

Antes disso, em 2010, ele assistiu ao jogo da Inglaterra contra a Alemanha e seu time perdeu. Dias depois, acompanhou o filho, Lucas, fruto de sua relação com Luciana Gimenez, na arquibancada do jogo do Brasil contra a Holanda. A seleção verde e amarela também perdeu.