SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O narrador Cléber Machado, da Rede Globo, protagonizou um momento curioso na transmissão da partida entre Bélgica e Canadá, nesta quarta-feira (23), pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2022. Antes de a bola rolar, o jornalista imitou a 'Zebrinha do Fantástico' ao vivo antes de questionar os comentaristas Ricardinho e Diego, ex-Flamengo, se a seleção norte-americana poderia surpreender os belgas no duelo.

"Qualquer pessoa que assistiu televisão um pouquinho na vida lembra de Léo Batista, um dos maiores de todos os tempos e da loteria esportiva no Fantástico", iniciou Cléber, mencionando o programa dos anos 80. "Ele dizia: 'Jogo um, Arábia 2 x 1 Argentina, jogo dois, Alemanha 1 x 2 Japão'", acrescentou, citando os resultados surpreendentes da primeira rodada do Mundial do Qatar.

"Aí ela [zebra] falava assim: 'Olha eu aí, zebra'. Hoje [23] tem Bélgica e Canadá, tem pinta de zebra?", complementou o narrador, tentando fazendo a voz característica do personagem. A "zebra" no futebol acontece quando uma equipe considerada superior desbanca a favorita.

A cena não demorou para repercutir nas redes sociais e divertir torcedores. "Cléber Machado imitando a zebra do fantástico é impagável", comentou um internauta, no Twitter. "Cléber Machado imitou uma zebra e Diego Ribas está comentando. Eu te amo, Copa do Mundo", emendou outro.

"O Cléber Machado abriu a transmissão imitando a zebra que passava nos gols do Fantástico nos anos 1980. O homem é igual ao Ochoa, dá show somente na Copa", opinou um terceiro usuário. "Cleber Tadeu Machado imitando uma zebra às 3 h43 da tarde de uma quarta-feira na televisão aberta. Bom, muito bom", completou mais um torcedor.

O narrador, no entanto, também foi alvo de críticas por classificar a seleção canadense como uma zebra em caso de vitória sobre a Bélgica.

"Alguém avisa a Cleber Machado que Bélgica nunca ganhou nada e perder não pode ser considerado zebra, visto que o Canadá liderou a Concacaf", analisou um fã de futebol. "Só eu que não acho Canadá tão zebra assim igual estão pintando? Cleber Machado está tratando eles como se fossem a Gambia contra o Brasil de Pelé", comparou outro.

A partida ultrapassou os 35 minutos do segundo tempo e tem vitória parcial da Bélgica por 1 a 0. O Canadá teve oportunidade de inaugurar o placar com um pênalti, mas Courtois pegou a cobrança de Alphonso Davies.

"Agarra zebra, agarra leão, agarra a bola", exclamou o narrador, após a defesa protagonizada pelo goleiro belga.