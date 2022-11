SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com mais um dia de zebra solta, a quarta-feira (23) de Copa do Mundo teve virada histórica, baile espanhol e seleções resistindo.

Este foi o terceiro dia de disputa da fase de grupos, que vai até 2 de dezembro. Na quinta-feira (24), jogam as seleções dos grupos G e H.

*

GRUPO E

MARROCOS X CROÁCIA

A primeira partida do dia encerrou com empate entre as seleções. O jogo seguiu amarrado ao longo dos dois tempos e as seleções fizeram uma partida sem brilho em sua estreia na Copa. A atual vice-campeã parou na defesa marroquina, que rebateu os 18 cruzamentos croatas.

MARROCOS 0x0 CROÁCIA

Posse de bola

35,35 % x 64,65 %

Chutes a gol

2 x 2

Total de passes

348 x 642

BÉLGICA X CANADÁ

Bélgica bateu o Canadá por 1 a 0, garantiu a vitória, mas não animou. Foi um jogo equilibrado tanto em posse de bola quanto a total de passes e chutes a gol. Sempre apontada como uma das candidatas ao título, a Bélgica demonstrou que não está no mesmo padrão dos últimos Mundiais.

BÉLGICA 1X0 CANADÁ

Posse de bola

53,54 % x 46,46

Chutes a gol

3 x 3

Total de passes

518 x 429

GRUPO F

ALEMANHA X JAPÃO

A surpresa do dia foi a equipe japonesa, que anotou 2 a 1 de virada contra a Alemanha. As duas equipes protagonizaram um bom jogo. Depois do intervalo, os alemães continuaram apertando os japoneses, mas não acharam mais o caminho do gol. E ainda começaram a deixar espaços na defesa.

ALEMANHA 1X2 JAPÃO

Posse de bola

73,74% X 26,25

Chutes a gol

9 x 4

Total de passes

711 x 429

ESPANHA X COSTA RICA

Diferentemente de outras seleções de peso, a Espanha estreou na Copa com vitória ?e de lavada. A equipe da Costa Rica teve poucas chances de gol, e deixou os espanhóis dominarem a partida. Com o placar de 7 a 0, a seleção da Espanha está com os mesmos três pontos do Japão, só que com um saldo de gols superior.

ESPANHA 7X0 COSTA RICA

Posse de bola

81,82 % X 18,18

Chutes a gol

8 x 0

Total de passes

1.045 x 230

*

JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

7h - Suíça x Camarões

16h - Brasil x Sérvia

10h - Uruguai x Coreia do Sul

13h - Portugal x Gana