SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão do penta pela seleção brasileira, o ex-jogador Cafu estreia nesta quarta-feira (23) o "PodCap", um podcast, diretamente do Qatar, sobre a Copa do Mundo de 2022. O programa irá ao ar no YouTube da RedeTV e contará também com a jornalista Mariah Morais.

Diretamente do país sede da Copa, Cafu entrará ao vivo sempre nos dias que antecedem os jogos da seleção brasileira. O ex-jogador comentará as expectativas em busca do hexa e bastidores da preparação do Brasil.

Além de, Cafu e Mariah, a atração contará com convidados especiais no decorrer das edições. A seleção brasileira estreia nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia, pelo Grupo G do Mundial do Qatar.

Estrela do futebol mundial, Cafu começou a carreira aos 18 anos, no São Paulo e teve passagens por Juventude e Palmeiras. Na Europa, ele atuou no Real Zaragoza, da Espanha, Roma e Milan, ambos da Itália.

Pela seleção brasileira, Cefu fez sua estreia em 1990 e foi bicampeão mundial em 1994 e 2002, sendo a última como capitão, se consagrando como uma das principais lendas do esporte nacional.