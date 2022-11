SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os preparativos para a Fifa Fan Festival em São Paulo estão a todo vapor. Na quinta-feira (24), o Brasil enfrenta a Sérvia às 16h em sua estreia na Copa do Mundo, e a torcida brasileira, que tradicionalmente se reúne no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, deve lotar o espaço mais uma vez: os 25 mil ingressos que foram disponibilizados já esgotaram.

E não só para a partida desta quinta-feira . Os eventos que vão rolar nos três jogos do Brasil pela fase de grupos já estão lotados. Enquanto no Qatar a cerveja é proibida, em São Paulo terá quatro tipos à disposição dos torcedores. Os valores variam entre R$ 8 e R$ 12.

O público da festa oficial da Fifa vai assistir aos jogos do Brasil num telão de 645 metros quadrados e mil polegadas; as comidas vão ficar a cargo dos food trucks. Hambúrgueres custarão R$ 30; os vegetarianos, R$ 35. O cachorro quente é R$ 18 e a porção de batatas, R$ 20.

Um dia antes da abertura oficial do evento, no entanto, a estrutura ainda está incompleta. Nesta quarta-feira (23), a reportagem visitou o espaço. Os oito bares e 40 microbares ainda estão sendo montados, enquanto os food trucks sequer chegaram. Mas isso não é motivo de preocupação dos organizadores.

O local é um espaço aberto, então os frequentadores estarão sujeitos ao clima paulistano. Existe a possibilidade de chuva no horário da partida e a região conta com um pouco de sombra das árvores que estão no local. De qualquer forma, se a seleção jogar bem a festa está garantida.

No primeiro dia do festival, o sertanejo Gustavo Mioto começa os shows pós-jogo. Léo Santana completa a festa. Para entrar, é necessário apresentar o ingresso via QR Code, e a organização do evento reitera que não haverá ingressos disponíveis na porta.

Para acessar a festa, a entrada da Avenida São João é a opção mais indicada. Os portões abrem às 14h e só fecham quando o último cliente sair.

Das três seleções com quem os comandados de Tite terão de medir força durante a primeira fase do Qatar-2022, a Sérvia é a que vive o melhor momento.

Os comandados de Dragan Stojkovic estão invictos há seis partidas (cinco vitórias, com direito a goleadas sobre Eslovênia, Suécia e Bahrein, e um empate) e mostraram força nas eliminatórias ao terminarem na liderança de uma chave que contava com o favoritismo de Portugal.

Os sérvios também acabaram de conquistar o acesso para a primeira divisão da Liga das Nações da Uefa. E, tão importante quanto, jogaram duas vezes contra a Noruega e só foram vazados uma vez pelo astro Erling Haaland.

Mas o Brasil está confiante. Em entrevista coletiva, Richarlison aliviou os colegas sobre sua condição física. "Eu não estou 100%: estou 200%. Acho que temos tudo para fazer um início de Copa muito bom", disse.

A primeira Fan Fest aconteceu na Copa de 2006, seguida pelas edições posteriores desde então.