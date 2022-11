SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ícone do surfe brasileiro, o tricampeão mundial Gabriel Medina postou uma mensagem em apoio ao amigo Neymar antes da estreia na Copa do Mundo 2022.

Nesta quinta-feira (24), a seleção brasileira e o camisa 10 fazem o primeiro jogo no Qatar, diante da Sérvia, às 16h (de Brasília).

"Amanha é dia!!!!! Com muito orgulho. Na torcida pela nossa seleção brasileira e claro pelo meu irmão, Neymar. Se diverte.... Vamossssssss", escreveu o surfista.

Gabriel Medina usou uma foto antiga para mandar sorte ao amigo. Na imagem, o camisa 10 do Paris Saint-Germain está com dreads.

Neymar é uma das esperanças do Brasil para a conquista do hexa na Copa do Mundo. Desde que despontou como profissional, em 2011, ele carregou em suas costas o peso de ser o grande nome de uma geração. Ainda como protagonista, agora ele tem alguns parceiros para dividir as responsabilidades, como Vini Júnior e Raphinha.