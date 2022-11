SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Breel Embolo marcou o primeiro gol da Suíça na Copa do Mundo de 2022, contra Camarões, no primeiro jogo do grupo G, nesta quinta-feira (24).

O jogador do Mônaco não comemorou por que nasceu justamente na capital de Camarões, Yaoundé, e migrou para a França com a mãe quando ainda era criança, aos quatro anos. De lá, foram para a França, onde o jogador cresceu e conseguiu se nacionalizar em 2014.

Ao francês L'Equipe, ele reforçou a intenção de não celebrar. "Claro que não vou comemorar. Mas é um esporte de emoção, não seria diferente contra meu país natal."

O atacante disse ter muitos amigos em Camarões, onde mora boa parte de sua família.

"É um jogo muito especial. Não é uma pressão ruim, é algo positivo. Representar meu país, agora encarando o país onde nasci torna isso mais especial. Camarões não vai tornar a pressão maior, a Copa já é gigante", disse Embolo, segundo o site African News.

Embolo poderia representar o país africano, mas optou pela Suíça.

"Tive a oportunidade de ir com Camarões à Copa do Mundo. E fui abordado pela Suíça, onde cresci. A decisão foi muito difícil. Em algum momento você acorda, tem sua resposta e diz para si mesmo: É isso que eu quero", disse ao L'Equipe.