AL-WAKRAH, QATAR (UOL-FOLHAPRESS) - Adversários da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo do Qatar, Suíça e Camarões fizeram na manhã de hoje (24) o jogo de abertura do Grupo G. E deu Suíça. O time europeu venceu por 1 a 0 com um gol mais do que especial, marcado por Embolo, atacante que nasceu no país africano e se naturalizou suíço em 2014.

Superior no primeiro tempo, Camarões criou as melhores oportunidades no primeiro tempo. Mas o time suíço voltou reorganizado do intervalo e, em uma jogada muito bem trabalhada logo aos 2min, conseguiu achar Embolo para marcar o único gol da partida.

O Brasil faz a sua estreia no Qatar às 16h (de Brasília) desta quinta-feira, em jogo contra a Sérvia, no estádio Lusail Iconic, na cidade de Lusail. A segunda rodada do grupo G será disputada na próxima segunda-feira (28), com Camarões x Sérvia às 7h e Brasil x Suíça às 13h.

Com o resultado sobre Camarões, a Suíça soma os três primeiros pontos do grupo G e larga na frente. Para assumir a liderança, a seleção de Tite precisa de uma vitória por dois gols de saldo ?ou, caso vença por um gol de diferença, precisa marcar mais de um gol diante dos sérvios.

SUÍÇA

Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez (Comer); Freuler, Xhaka, Sow (Okafor), Vargas (Rieder) e Shaqiri (Frei); Embolo (Seferovic). T.: Murat Yakin

CAMARÕES

Onana, Nkoukou, Collins Fai, Castelletto e Tolo; Anguissa, Gouet e Hongla (Ondoua); Ekambi (Nkoudou), Choupo-Moting (Aboubakar) e Mbeumo (Ngamaleu). T.: Rigobert Song

Local: Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah (QAT)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Cartões amarelos: Collins Fai (CAM); Elvedi e Akanji (SUI)

Gol: Embolo (SUI), aos 2min do segundo tempo