SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Galvão Bueno fará sua estreia na Copa do Mundo na partida da seleção brasileira nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. Mas antes disso, ele conseguiu alguns dias para curtir as atrações turísticas do Qatar ao lado de sua esposa Desirée Soares.

Na quarta (23), o narrador de 72 anos compartilhou um vídeo em seu TikTok se divertindo ao tentar pegar um sorvete enquanto o vendedor o impedia de pegar a casquinha.

"Olha só!! Vivi um drama aqui em Doha!", escreveu Galvão na publicação.

Durante o Mundial, Galvão tem compartilhado momentos da viagem em suas redes sociais. Após a derrota da Argentina contra a Arábia Saudita, o locutor postou um vídeo no Instagram comemorando o placar.

Ontem, após a derrota da Alemanha para o Japão, ele publicou um tweet ironizando o resultado: "E vai se criando um clima terrível".