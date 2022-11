SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Estrela do pentacampeonato mundial da seleção brasileira em 2002, Ronaldo testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira (24). O resultado do teste foi lamentado pelo ex-jogador, que não poderá acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar presencialmente no Lusail Stadium nesta quinta-feira (24).

O anúncio foi feito pelo próprio Fenômeno na manhã desta quinta-feira nas redes sociais. Segundo ele, os sintomas gripais começaram na noite de ontem, mas o ex-jogador garante que está bem e que ficará isolado no hotel onde está hospedado no Qatar até o começo da próxima semana.

"Ontem à noite, tive pequenos sintomas de gripe. Não me preocupei muito. Mas hoje de manhã acordei com sintomas de gripe, gripe leve. Acabei fazendo teste de covid para tirar a dúvida e testei positivo. Ficarei isolado nos próximos cinco dias no meu quarto de hotel. Está tudo bem", disse Ronaldo, que completou:

"Estou acompanhando a Copa do Qatar. Estava programado para assistir o jogo da Seleção no estádio. Não poderei ir, mas estarei na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Arrebentem".

Ronaldo está no Qatar desde o começo da Copa do Mundo. Convidado pela Fifa, o brasileiro esteve presente na cerimônia de abertura da competição e acompanhou a partida entre Qatar e Equador, a primeira do Mundial.