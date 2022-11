SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Son Heung-Min, principal jogador da Coreia do Sul, sofreu uma falta dura durante a partida contra o Uruguai, nesta quinta-feira (24) válida pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2022. O atacante levou um pisão no pé e até perdeu a chuteira.

Martín Cáceres, lateral-direito do Uruguai, foi quem fez a falta em cima de Son. O pisão no calcanhar do atacante rendeu ao defensor o primeiro cartão amarelo da partida.

Son passou aproximadamente um minuto recebendo atendimento da equipe médica da seleção sul-coreana. Apesar da preocupação dos jogadores e do técnico Paulo Bento, o camisa 7 prosseguiu na partida.

O atacante sul-coreano atua na Copa do Mundo do Qatar enquanto se recupera de outra lesão. Son está utilizando máscara protetora no rosto. O jogador fraturou ossos próximos à região do olho e foi submetido a cirurgia.