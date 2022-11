SANTOS, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Está chegando a hora, e quase todo mundo já começou a vestir o look do dia para acompanhar a estreia da seleção brasileira no Qatar, que acontece hoje (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia, pelo grupo G da Copa do Mundo.

Nas redes sociais, o verde e amarelo toma conta das postagens. As celebridades já estão prontas para torcer e têm compartilhado como estarão vestidos para a tão esperada estreia da seleção de Tite, Neymar e companhia.

"É daqui a pouco. Aguenta coração", postou Carol Cabrino, mulher de Marquinhos, zagueiro titular da seleção brasileira.

E tá pensando que os pets vão ficar fora dessa? Que nada! Tem celebridade que já postou até mesmo a produção de seus bichinhos de estimação para torcer pelo Brasil, como a atriz Lavínia Vlasak, que veste a camisa azul da seleção.

A empresária e designer Zilu Camargo foi outra que postou foto em dupla com seu bichinho de estimação.

Quem vai marcar mais gols na Copa do Mundo do Qatar? Vote!Já o apresentador Luciano Huck aposta na camisa principal da seleção, de cor amarela, assim como a também apresentadora Paloma Tocci, que mandou um 'partiu hexa'.