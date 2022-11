SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - As idas e vindas de Icardi e Wanda Nara continuam. Nesta quinta-feira (24), o jogador postou fotos com a modelo em seu Instagram e se declarou. Na legenda, o atleta deu indícios de que o casal reatou o relacionamento e agitou os fãs.

"Não é a mulher da minha vida, é a minha vida em forma de mulher. As histórias da Disney também têm segundas temporadas. Te amo", escreveu o jogador.

A referência às 'histórias da Disney' usada por Icardi na legenda vem poucos dias depois de Wanda Nara conceder entrevista à revista "Vanity Fair" onde deu detalhes do término da relação e afirmou que o casal 'não vivia um conto de fadas'.

"Não esperava [ter sido traída], Mauro nunca tinha me dado motivos [para desconfiar]. Mas me dei conta de que não vivíamos um conto de fadas da Disney e que certas coisas podem acontecer. Perdoei o erro, mas o problema era outro. As coisas não funcionavam, o ambiente era ruim em casa e, a certa altura, eu disse: 'Vamos parar'. Fizemos amor até o fim, depois fui para a Argentina", afirmou a modelo e empresário na entrevista.

Na mesma entrevista, Wanda Nara afirmou que segue gostando muito do jogador argentino, mas que não cogita voltar atrás na decisão do divórcio -segundo ela, os papéis já foram assinados.

O motivo para a decisão de Wanda Nara em pedir o divórcio, segundo ela mesma, foi uma traição por parte do jogador. Ela encontrou mensagens no celular do atleta trocadas com a atriz China Suarez, ainda em 2021. Em entrevista ao programa italiano "Veríssimo", a argentina afirmou que tentou sustentar a relação, mas que não foi possível.

O término do casamento entre Icardi e Wanda Nara foi anunciado pela modelo e empresária no dia 23 de setembro. "É muito doloroso viver este momento. Porém, dada a minha exposição e as especulações midiáticas que estão transcendendo, prefiro que saibam por mim. Não tenho mais nada a declarar e não vou dar nenhum tipo de detalhe sobre essa separação. Por favor, peço que todos entendam. Não só por mim, mas pelos nossos filhos", disse na ocasião.