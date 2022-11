SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o São Paulo pague R$ 3,9 milhões para a DIS Esporte por causa da venda dos direitos econômicos de Paulo Henrique Ganso ao Sevilla, da Espanha, em operação feita em 2016. O valor original da dívida, de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões na cotação atual), foi corrigido com juros e correções monetárias.

Na ocasião, ficou acertado que o clube espanhol pagaria o valor de 9,4 milhões de euros para contar com Ganso. O pagamento ficou acordado para ser feito em três parcelas: 2,5 milhões de euros em agosto de 2016, 1,5 milhão de euros em agosto de 2017 e 500 mil euros em janeiro de 2018.

Segundo a DIS, o São Paulo não quitou a última prestação do acordo, o que motivou a empresa de gerenciamento de atletas a cobrar o time do Morumbi na Justiça. Procurado pela reportagem, o São Paulo informou que só vai se manifestar sobre o assunto nos autos do processo.

Em sua decisão, no dia 16 de novembro, a juíza Mônica Lima Pereira, além de dar 15 dias para o Tricolor quitar o valor, determinou que o clube pague honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Cabe recurso ainda ao São Paulo.

O Tricolor ainda pode efetuar o depósito de 30% do valor do débito, acrescido de custas e de honorários de advogado, o que permitirá ao clube o pagamento do saldo remanescente em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Quando o São Paulo adquiriu Ganso do Santos, em 2012, o grupo DIS contribuiu com R$ 7,5 milhões para que o Tricolor tirasse o meia do Santos. Assim, a empresa ampliou sua participação de 55% para 68% dos direitos econômicos de Paulo Henrique Ganso. No acordo de 9,45 milhões de euros, o grupo teve direito a 4,5 milhões de euros, além de outros 20% de uma venda futura.

Em sua defesa na ação, o Tricolor alegou que não efetuou o pagamento à DIS porque o valor teria sido retido pelo Fisco da Espanha, através de procedimento denominado embargo preventivo, sob fundamento de que a transferência do atleta geraria impostos a pagar naquele país. O que foi contestado pela DIS.

Pelo São Paulo, Ganso conquistou o título da Copa Sul-Americana de 2012. O meia atuou 221 jogos com a camisa tricolor. Marcou 24 gols e distribuiu 49 assistências.