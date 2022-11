SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O "bonde do Neymar" chegou no Estádio Lusail cerca de duas horas antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. O pai do jogador estava acompanhado de Rafa, a irmã do craque, o empresário Wagner Ribeiro, o meia Lucas Lima e os chamados "parças" do jogador.

São pelo menos 22 pessoas que chegaram juntos e caminharam mais de um quilômetro até o portão de hospitalidade e pessoas VIPs.

Neymar pai estava com uma bandeira do Brasil amarrada na cabeça no formato do turbante típico árabe. Rafa estava de boné, uma camiseta preta personalizada com seu nome escrito nas costas e alguns amigos. Lucas Lima vestia uma camisa do Brasil com seu nome e o número 10.

Depois de ficar no mesmo hotel da delegação do Brasil na Rússia e causar problemas na CBF, a família de Neymar não conseguiu fazer o mesmo desta vez e ainda não tinha aparecido em Doha.

Desta vez, a CBF não organizou a estadia dos familiares como aconteceu em Sochi no Mundial passado, quando quase todos ficaram no mesmo local.