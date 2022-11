SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo segue quebrando recordes no futebol. Nesta quinta-feira (24), o atacante português de 37 anos fez um gol de pênalti na partida contra a Gana, válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Qatar, e se tornou o primeiro jogador da história a marcar em cinco edições diferentes do Mundial.

O astro de Portugal estreou na edição de 2006, na Alemanha, e já balançou a rede em sua primeira Copa. Depois, ele fez mais um tento em 2010 e outro em 2014, Já na Rússia, em 2018, CR7 anotou quatro gols. Agora, ele soma oito gols em 18 partidas no torneio mundial e deixou o dele em toda Copa que disputou,

Cristiano Ronaldo, que era um dos únicos cinco jogadores a marcar em quatro Copas diferentes, isolou-se na liderança isolada. Ele dividia o posto com Pelé, os alemães Uwe Seeler e Miroslav Close e o argentino Lionel Messi, que atingiu tal feito na última terça (22).

Embora Messi também esteja em sua quinta Copa do Mundo, o craque de 35 anos passou em branco na edição de 2010.

O gol marcado por CR7 também foi o de número 50 de Portugal em um Mundial. A seleção portuguesa está em sua oitava participação na Copa e busca o seu primeiro título do torneio.