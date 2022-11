SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Pentacampeão mundial em 2002, Kaká publicou um vídeo em sua página no Instagram para incentivar os jogadores da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo do Qatar contra a Sérvia, às 16h (de Brasília), nesta quinta-feira (24).

O vídeo escolhido por Kaká foi da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2006, contra a Croácia. Naquele jogo, o então dono da camisa 10 da seleção brasileira marcou um golaço de fora da área para garantir a vitória por 1 a 0.

"Vamos Brasil", escreveu o ex-jogador revelado pelo São Paulo e com passagens por Milan, Real Madrid e Orlando City, além da seleção brasileira.

Apesar da boa estreia diante da Croácia, a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006, derrotada por 1 a 0 pela França, com gol de Thierry Henry.

O Grupo G, do qual o Brasil faz parte na Copa do Mundo, teve início hoje. Mais cedo, a Suíça venceu Camarões por 1 a 0 e assumiu a liderança da chave.