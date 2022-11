SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A seleção brasileira está definida para a estreia na Copa do Mundo do Qatar 2022, nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, contra a Sérvia, em duelo válido pelo grupo G. O técnico Tite manda a campo uma equipe inédita e bastante ofensiva, com apenas Casemiro como volante.

O Brasil vai a campo com: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro; Vini Jr, Lucas Paquetá, Neymar e Raphinha; Richarlison. Paquetá foi recuado para a vaga que era do segundo volante Fred para acomodar a entrada de Vini Jr no time.

Tite já utilizou o time nesse desenho tático em outras oportunidades e o fez desde o início em duas partidas: diante do Paraguai, nas Eliminatórias, e contra Gana, em amistoso. Em ambas as oportunidades foi Paquetá o escolhido para recuar no campo.

No entanto, contra o Paraguai Neymar não estava disponível e foi Philippe Coutinho quem fez a função de meia-ofensivo por dentro. Já diante de Gana, o time foi o mesmo de hoje do meio para frente, mas as laterais mudaram: Alex Telles jogou na esquerda e Éder Militão foi testado na lateral direita.

Brasil e Sérvia é o segundo jogo do grupo G. No primeiro, a Suíça venceu Camarões por 1 a 0 e ficou momentaneamente na liderança da chave.