SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2021-22 pela revista France Football, Karim Benzema não esconde sua admiração por Ronaldo Fenômeno, grande ídolo do atacante francês no futebol.

Tanto é assim que Benzema deu a entender que estará na torcida pela seleção brasileira, nesta quinta-feira (24), na estreia dos comandados de Tite na Copa do Mundo do Qatar, contra a Sérvia, às 16h. O craque francês publicou um vídeo com vários lances de Ronaldo e, na sequência uma foto ao lado do Fenômeno.

"Ninguém mais", escreveu na legenda do vídeo o atacante do Real Madrid.

Pela seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno foi campeão mundial em 1994 -quando foi reserva e não entrou em campo- e em 2002, sendo um dos destaques do pentacampeonato mundial, marcando os dois gols do Brasil na final contra a Alemanha.

Além disso, ele foi vice-campeão do Mundial de 1998, na França, com derrota para os anfitriões na final e chegou às quartas de final em 2006, caindo mais uma vez para os franceses.

Se Brasil e Sérvia só entram em campo às 16h (de Brasília), as outras equipes do Grupo G já estrearam no Mundial. Mais cedo, a Suíça venceu, nesta quinta, Camarões por 1 a 0 e assumiu a liderança da chave.