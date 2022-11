SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Falta menos de uma hora para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar 2022, nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia. O vestiário do Brasil, no Estádio Lusail, já está pronto para receber o elenco.

A seleção brasileira utilizará escalação inédita na primeira partida do Mundial. Tite escolheu a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro; Vinícius Jr, Lucas Paquetá, Neymar e Raphinha; Richarlison.

A Sérvia também já revelou seu onze inicial. Destaque no ataque da seleção europeia, Vlahovic será reserva. Dragan Stojkovic escalou: V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic e Mladenovic; Tadic e Mitrovic.

A delegação brasileira já está no Estádio Lusail.