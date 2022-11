SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O goleiro Alisson apareceu de bigode para a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia nesta quinta-feira (24), às 16h, no Estádio Lusail, no Qatar.

Alisson aceitou atuar com o bigode na Copa por causa de uma ação publicitária. O goleiro da seleção brasileira não costuma usar esse estilo.

As primeiras imagens do Alisson de bigode apareceram nas redes sociais e rapidamente causaram alvoroço.