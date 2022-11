SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Os jogadores da seleção brasileira chegaram ao estádio Lusail para a estreia da Copa do Mundo do Qatar com muita festa dos jogadores no ônibus. A bola rola contra a Sérvia às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos.

Nas imagens divulgadas pela CBF, os atletas do Brasil cantam a música da torcida que lembra dos cinco títulos de Mundial conquistados (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

O Brasil está no Grupo G, ao lado de Sérvia, Camarões e Suíça.