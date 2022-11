SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O duelo entre Brasil e Sérvia na estreia da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), mostrou uma curiosidade nos nomes dos jogadores europeus. Quase todos eles terminavam com 'ic' no nome. Mas qual a razão disso?

A tradição é comum nos países vindos da antiga Iugoslávia. Originalmente, as duas letras significam "filho de" e é mostram qual sobrenome tem origem no pai.

Não é apenas a Sérvia que tem essa curiosidade, como você pode ver na própria Copa do Mundo com a Croácia, de Modric. Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Eslovênia, Montenegro e Kosovo também são assim.

Quando esses países estavam no começo de sua história, as crianças eram chamadas de "filho de" e, assim, colocaram o ic no fim.

Essa tradição já mudou, embora muitos ainda mantenham esse nome. Mitrovic, artilheiro da Sérvia, não tem o pai com o nome Mitrov.

Na seleção, apenas um dos 26 nomes não tem ic no final: Nemanja Gudelj.