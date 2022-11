SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O goleiro do tetra, Cláudio Taffarel, acabou se empolgando, nesta quinta-feira (24), quando era entrevistado por Eric Faria em entrada ao vivo na Globo antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar.

O preparador de goleiros da seleção brasileira acabou soltando um palavrão quando o repórter falou que Galvão Bueno estava falando o famoso bordão 'Sai que é sua, Taffarel' na cabine de transmissão.

"Estão gritando aqui, estão gritando: 'Sai que é sua Taffarel, porra'", disse o ex-goleiro.

Após isso, ele já saiu em direção ao banco de reservas para se preparar para a partida da seleção brasileira.

O Brasil joga contra a Sérvia na tarde de hoje (24), às 16h (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo G. No outro jogo do grupo, a Suíça venceu Camarões por 1 a 0.