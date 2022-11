SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Qatar e o Equador se enfrentam nesta sexta-feira (25) em busca da primeira vitória na Copa do Qatar. A partida no Al Thumama, em Doha, às 10h (de Brasília), abre a segunda rodada do Grupo A.

A disputa tem clima de decisão, pois pode aproximar um dos times da eliminação..

Tomando 2 a 0 do Equador, os qataris se frustraram na estreia, sendo os primeiros anfitriões a perderem na primeira rodada na Copa do Mundo. Agora, a seleção busca um desempenho melhor para evitar repetir a trajetória da África do Sul, único país-sede a cair ainda na fase de grupos.

Em coletiva, o técnico espanhol Félix Sánchez lamentou a atuação da equipe. ?Foi um jogo muito difícil, com certeza. Não começamos da melhor forma que esperávamos?, disse. ?Fica a importância de aprender para o próximo jogo?.

O Senegal, por sua vez, vem de derrota por 2 a 0 contra a Holanda, mas demonstrou boa atuação, apesar da ausência do astro Sadio Mané, cortado por lesão. Os europeus tiveram um jogo difícil, e conseguiram a vitória somente nos últimos minutos do segundo tempo.

Nesta quinta-feira (24), o técnico Aliou Cissé demonstrou confiança para a próxima partida. ?Tenho certeza que o jogo de amanhã será diferente do jogo contra a Holanda. Não tenho dúvidas de que temos qualidade de ataque para fazer gols?, disse.

Cissé também afirmou que a seleção deve contar com Abdou Diallo, que deixou a última partida com dores e gerava preocupações. Por outro lado, o volante Cheikhou Kouyaté, com inflamação muscular, é dúvida, enquanto o lateral-esquerdo Ballo-Touré segue em recuperação física.

O Senegal deve ir a campo nesta sexta-feira com: Édouard Mendy; Sabal, Koullibaly, Abdou Diallo (Ismael Jakobs); Nampalys Mendy, Gana Guey, Pape Gueye e Pape Sarr; Ismaila Sarr, Boulaye Dia e Diatta.

Já o Qatar, sem desfalques confirmados, pode iniciar a partida com: Al-Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Salman, A Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif.

Estádio: Al Thumama, em Doha (Qatar)

Horário: Às 10h (de Brasília) desta sexta-feira (25)

Árbitro: Antonio Mateu (Espanha)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e Fifa+