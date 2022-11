SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A transmissão do Brasil na Copa do Mundo no canal de Casimiro está com aproximadamente 25 segundos de atraso --uma eternidade em se tratando de lances cruciais, como um gol ou um pênalti a ser cobrado.

Após 22 minutos de jogo, a live conta com quase três milhões de espectadores acompanhando a estreia do Brasil no torneio. Os inscritos para a parceria do youtuber com a plataforma de vídeos são 1,56 milhão de inscritos.

O próximo jogo do Brasil será nesta segunda-feira (28), às 13h, contra a Suíça, que venceu Camarões por 1x0 na manhã desta quinta (24). Na terceira rodada, serão justamente os camaroneses os adversários da seleção brasileira, em partida marcada para 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.