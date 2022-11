SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Substituído aos 34 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, Neymar iniciou tratamento no tornozelo direito assim que deixou o gramado do estádio Lusail. Ele aparentava dor intensa no tornozelo direito, onde aplicou uma bolsa de gelo.

Nas imagens exibidas na transmissão da TV Globo, o jogador de 30 anos estava com a cabeça coberta pela camisa da seleção. De acordo com a emissora, chegou a chorar enquanto era atendido pelos médicos.

Mais informações em instantes.