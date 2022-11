SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Foi como eu falei, 'faz no treino, faz no jogo'", afirmou Richarlison sobre o golaço marcado por ele na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (21).

Em entrevista após o jogo, o atacante disse que já havia feito um parecido durante os treinamentos da seleção em Turim, na Itália, antes da chegada do time ao Qatar.

Richarlison disse ainda que realizou um sonho de criança ao marcar duas vezes em uma Copa do Mundo.

"A oportunidade que eu tivesse, eu sabia que ia ter que guardar."

O camisa 9 lembrou ainda da lesão sofrida às vésperas da Copa.

"Eu lembro que o dia de fazer o exame foi um dos mais demorados da minha vida. Fiquei na maca, esperando sair o resultado, e o tempo não passava. Valeu tanto o esforço para a minha recuperação. Deus viu meu esforço, viu a vontade que eu tinha de vir para Copa do Mundo", disse.

O atacante sofreu lesão na panturrilha durante partida pela Premier League em meados de outubros, vencida por 2 a 0 pelo seu time, Tottenham, contra o Everton.