LUSAIL, QATAR (FOLHAPRESS) - Nas entrevistas dos jogadores brasileiros na zona mista do estádio de Lusail, após a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, o clima foi de festa, principalmente pelo resultado final.

O atacante Antony, que substituiu o lesionado Neymar no segundo tempo, destacou que o grupo brasileiro já esperava um jogo duro contra os europeus.

"A Copa do Mundo é isso. A gente tem que estar preparado para isso, principalmente, mentalmente. Sabemos que o primeiro jogo é o mais importante e a gente dá esse passo. Ganhar três pontos é importante demais e agora é focar para o segundo jogo", disse o atacante. "Que a gente venha a conquistar os três pontos também no segundo jogo para darmos um passo importante rumo à classificação."

Outro que destacou a boa preparação do time canarinho foi o lateral esquerdo Alex Sandro. "Estamos sempre preparados para as adversidades. Sabemos que a Sérvia usa muito as bolas aéreas e os jogadores fazem muito contato físico, mas nós também estamos preparados com ou sem a bola", falou o jogador, que aproveitou para elogiar a ajuda dos atacantes. "Tem de dar parabéns aos atacantes, que foram fundamentais hoje na nossa parte defensiva."

O jogador também fez uma análise geral do confronto e expressou um desejo especial.

"No meu ponto de vista, fizemos um ótimo primeiro tempo. Sabíamos que a Sérvia iria abaixar com a nossa movimentação. Então, as coisas começaram a dar mais certo no segundo tempo. Conseguimos fazer os gols. Espero que na próxima oportunidade aquela bola na trave pegue no goleiro e vá para dentro do gol", brinca, sobre o chute que ele deu e acertou a trave sérvia.