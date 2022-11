SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Brasil sobre a Sérvia, em jogo ocorrido nesta quinta-feira (24) e válido pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo, rendeu diferentes elogios por parte dos jornais internacionais.

Autor dos dois gols da partida, o atacante Richarlison foi um dos mais ovacionados pelos veículos esportivos ?e o lance que sacramentou o placar, em que o camisa 9 da seleção emendou um voleio após cruzamento de Vinicius Júnior, foi destacado.

"O suspense [em torno do 2° gol] durou até ele marcar o principal gol da Copa do Mundo, ou de várias Copas do Mundo", iniciou o As, que afirmou que o Brasil "já faz mágica" na Copa.

A diferença no desempenho do atacante atuando por seu clube e pela seleção também virou tema. "Richarlison, cuja forma tem sido indiferente para o Tottenham nesta temporada, fez a diferença: uma boa finalização no primeiro gol e um voleio maravilhoso no segundo. Ele é muito bom para o Brasil", pontuou o Telegraph.

"Seu desempenho brilhante mais do que justificou sua escolha como atacante do Brasil à frente de Gabriel Jesus, do Arsenal. Foi a noite com a qual ele sonhou durante grande parte de sua vida. Ele liderou o Brasil", completou o Sky Sports.

Outro veículo inglês que repercutiu a boa atuação de Richarlison foi o Daily Mail: "Ele é genuíno, determinado, altruísta e trabalha para sua equipe e seus treinadores. Seus companheiros o adoram."

O Mundo Deportivo relacionou o golaço do camisa 9 com o favoritismo da seleção de Tite na Copa. "Foi um golaço, o melhor até agora do torneio, que colocou clímax para a primeira rodada da fase de grupos e confirmou os canarinhos a caminho da sexta estrela."

Por fim, o Olé, um dos maiores jornais da Argentina, resumiu que o Brasil fez um jogo "com autoridade e bom futebol".