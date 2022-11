DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Danilo teve uma entorse no tornozelo esquerdo durante a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24), na estreia da Copa do Mundo Qatar 2022. O lateral-direito, porém, não preocupa o departamento médico.

Danilo será reavaliado, mas a tendência é estar à disposição diante da Suíça na segunda-feira (28). Se Tite precisar, a alternativa no grupo é Daniel Alves.

"Já estou bem, não foi nada. Só um pouco articular, caminhando bem. Pronto para outra", disse Danilo, antes de explicar a torção.

"Fui fazer um cruzamento. Inventei de atacar e pé de apoio prendeu um pouquinho [risos], mas estou bem", completou.