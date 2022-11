SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a estreia vitoriosa contra a Sérvia, a seleção brasileira volta ao campo na segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça. Fechando sua fase de grupos, o time de Tite enfrenta Camarões na sexta-feira (2), às 16h, pelo grupo G da Copa do Mundo do Qatar. As opções para assistir aos duelos são muitas: televisão aberta e fechada, rádio e streaming.

Uma nova vitória contra os suíços já garante a classificação do time brasileiro para as oitavas de final.

Veja abaixo as opções para acompanhar os jogos:

TELEVISÃO

A Globo transmitirá as partidas com exclusividade na TV aberta. Na TV fechada, os direitos de transmissão são do SporTV.

INTERNET

Além da TV, outra forma de assistir aos duelos é pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo. Para acompanhar a transmissão da TV aberta, o acesso é gratuito.

O jogo também será transmitido pela Cazé TV, do streamer do Casimiro, em seu canal na Twitch e no YouTube.

O Fifa+, plataforma de streaming da própria Fifa, também é uma opção para assistir à estreia.

TEMPO REAL

A Folha de S.Paulo trará todas as atualizações em tempo real e comentários da partida no Folha Ao Vivo.

RÁDIO

As redes de rádio credenciadas para transmitir os jogos são:

Band News FM

Rádio Bandeirantes

CBN

Rádio Globo FM

Energia 97

Jovem Pan

Transamérica FM

Rádio Gaúcha Rádio

Itatiaia

Rádio Jornal Pernambuco