SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Nikola Milenkovic deu início a momentos de apreensão aos torcedores brasileiros, nesta quinta-feira (24), ao derrubar Neymar em um lance durante o segundo tempo da partida que terminou com vitória do Brasil sobre a Sérvia. Isso porque, o atacante brasileiro sentiu dores após ser atingido pelo adversário e acabou sendo substituído. Nesta sexta-feira (25), a CBF realizou exames e constatou que o camisa 10 sofreu uma lesão no ligamento e um edema ósseo. Rodrigo Lasmar, médico da seleção anunciou que o atacante ficará de fora do confronto contra a Suíça. O site UOL apurou que o atleta perderá também o duelo contra Camarões.

Milenkovic, que atualmente está na Fiorentina, da Itália, já foi apelidado de 'El Loco' por Gonzalo Higuaín. A alcunha foi colocada no atleta de 25 anos durante uma partida entre Fiorentina e Juventus. Na ocasião, o sérvio deu uma pancada forte em Mario Mandzukic, ex-atacante croata que defendia a Velha Senhora, e revoltou o argentino, que disse: "Ele é louco, é um louco!".

Natural de Belgrado, Milenkovic começou sua carreira como profissional em 2016, quando foi promovido à equipe principal do Partizan, um dos principais clubes da Sérvia. Um ano depois, o defensor foi comprado pela Fiorentina por 5,5 milhões de euros. Desde então, soma 188 jogos com a camisa do clube e é um 'zagueiro artilheiro', já que tem 18 gols ao longo dessas partidas.

O bom desempenho mesmo sendo jovem levou o zagueiro a ser convocado pela seleção sérvia em junho de 2018 para disputar a Copa do Mundo aos 20 anos de idade. Na Rússia, foi titular nos três jogos do país na fase de grupos, inclusive contra a seleção brasileira, quando sua equipe foi derrotada por 2 a 0, assim como no Mundial do Qatar.

Recentemente, o nome de Milenkovic ficou em alta na Europa. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Inter de Milão chegou a conversar com a Fiorentina para tentar comprar o sérvio, algo que acabou não se concretizando. Juventus, Liverpool e Manchester United foram outras equipes que consultaram informações sobre o atleta de acordo com o portal "Calciomercato". Em meio aos rumores, ele acabou renovando com o seu atual clube até 2027.