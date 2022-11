DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Rodrygo estreou na Copa do Mundo aos 30 minutos do segundo tempo do duelo do Brasil com a Sérvia. Tite o colocou em campo no lugar de Vinicius Junior. O treinador ainda não sabia, mas a mudança seria importante para a sequência da seleção brasileira no Mundial.

Com a lesão de Neymar, que sofreu uma torção no tornozelo direito e deixou o duelo quatro minutos após a entrada do jovem de 21 anos, o técnico deverá apostar justamente no jogador do Real Madrid para assumir a vaga do camisa 10.

Ele é o mais cotado para ser titular contra a Suíça, na segunda-feira (28), na segunda rodada da fase de grupos.

Na sexta (25), Neymar passou por exames que apontaram uma gravidade mais séria do que a comissão técnica previa inicialmente. Os médicos, agora, trabalham para que ele esteja apto a jogar a partir das oitavas de final.

Substituir o camisa 10 nas próximas partidas não será uma tarefa fácil. Mas a decisão de Tite de dar rodagem a seus jogadores diante dos sérvios aliviou parte da pressão que Rodrygo vai carregar, uma vez que ele não terá mais o peso de uma estreia na Copa.

"O Tite sempre fala uma frase para a gente de que eu gosto muito, de estar sempre mentalmente forte", disse o jovem jogador. "É um sonho estar em uma Copa do Mundo. Não tem explicação", acrescentou.

Rodrygo é o favorito, mas há alternativas. Uma é promover a entrada do volante Fred e adiantar Lucas Paquetá para a meia. A entrada do meia Everton Ribeiro é outra possibilidade.

Tite também terá de mexer na lateral direita. Danilo foi mais um a sofrer uma entorse, no caso dele no tornozelo direito, e a ser descartado da fase de grupos. Daniel Alves deverá ser o substituto, com Éder Militão correndo por fora na briga pela vaga.

Após o embate com a Suíça, o Brasil ainda enfrentará Camarões, na sexta-feira (2), pelo Grupo G. Caso confirme a classificação, atuará nas oitavas de final no dia 5 ou no dia 6.