SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo começou e os Países Baixos reapareceram, quer dizer a Holanda. Afinal, qual é o certo? Isso provocou até comentário de Gustavo Villani na transmissão da Globo desta sexta-feira (25). Oficialmente, o certo é chamar de Países Baixos.

Inclusive, em inglês, o termo usado é Netherlands, o mesmo usado pela Fifa. A sua tradução seria Países Baixos e não Holanda.

Holanda é uma região dentro dos Países Baixos e é dividida em Holanda do Norte e do Sul. Coincidentemente, é a parcela mais importante do país, inclusive a que recebe a maioria dos turistas com Amsterdã, a capital.

O país se denomina assim por causa de sua localização geográfica, parcialmente abaixo do nível médio do mar.

Os Países Baixos iniciaram uma campanha em 2019 para serem chamados assim e não mais de Holanda. Até o site de turismo do país deixou de ser Holland.com.

Além da Holanda, os Países Baixos contam com outras dez províncias e quem nasce na região não é holandês e sim neerlandês.