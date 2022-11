SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após Neymar publicar um texto após uma lesão no tornozelo o tirar dos próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, vários famosos fizeram questão de demonstrar apoio para o jogador.

As mensagens vieram de companheiros de seleção e do mundo do futebol, atletas e famosos em geral.

"Quem te prometeu é fiel para cumprir e quem prometeu foi Deus, você é forte irmão, Deus não da prova maior do que possamos suportar. O Brasil é com você, pai", escreveu o influencer Negrete.

"Meu ídolo! Vamos juntos", publicou Vinicius Jr.. Já Alex Telles postou um emoji de coração amarelo, se referindo a cora da camisa da seleção brasileira.

"Pois levante-se irmão! Você ainda vai mostrar porque veio para essa Copa", publicou Rodolffo, da dupla sertaneja com Israel. Enquanto o streamer Casimiro comentou: "Já deu tudo certo! Vai voltar voando!".

Atletas de outros esportes também fizeram questão de mandar seu apoio à Neymar, como Rayssa Leal, Paulo André e Maurren Maggi.

"Estamos com você! Você vai voltar ainda mais forte", compartilhou a fadinha.

Na partida de estreia do Brasil neste Mundial da Fifa contra a Sérvia, o camisa 10 acabou torcendo o tornozelo durante o jogo e teve que ser substituído.

Após a realização de um exame de ressonância magnética na manhã desta sexta-feira (25), foi contatado que o atacante tem uma lesão ligamentar no tornozelo direito, além de um edema ósseo.

A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G.