SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Botafogo avançou nas conversas para realizar um amistoso com o Charlton Athletic Football, que disputa a segunda divisão da Inglaterra. A partida deve acontecer em Londres, com local ainda a ser definido. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (25)

O Alvinegro embarca no dia 28 para uma excursão ao país europeu e, no dia 3 de dezembro, enfrenta o Crystal Palace, clube que pertence a John Textor, dono de 90% das ações da SAF do Glorioso. O duelo será no Selhurst Park.

A diretoria chegou a negociar para realizar um compromisso contra o Luton Town, mas as tratativas não foram à frente.

Após o jogo contra o Palace, a delegação retorna ao Brasil e entra de férias. A reapresentação será dias antes do início do Campeonato Carioca, que vai começar no dia 14.

O goleiro Gatito Fernández, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo na antepenúltima rodada do Brasileiro, e o jovem Matheus Nascimento, que teve uma lesão ocular durante um treino da seleção brasileira sub-20, serão ausências na viagem.