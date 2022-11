SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Como tem sido tradição nas Copas recentes, vários personagens emblemáticos nas arquibancadas ganham popularidade na internet. Um jovem torcedor vestido como um xeque viralizou na partida de abertura da Copa entre Qatar e Equador, quando se indignou com o segundo gol sofrido pela anfitriã. Ele se chama Af Jal Thani.

Movimentando os braços devido à derrota qatariana, o príncipe aparece arrumando o lenço muçulmano (gutra) que estava saindo da sua cabeça. Suas expressões negativas fizeram com que ele se tornasse conhecido mundialmente.

Com apenas 15 anos, Af Jal Thani é um nome importante no país-sede. O adolescente é filho do ex-emir do Qatar (entre 1995 e 2013), Hamad bin Khalifa Al Thani. Seu irmão mais velho Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani abdicou de sua posição de herdeiro direto de um dos xeques mais ricos do mundo. A informação inicial é do youtuber João Paulo Grandão.

Após a repercussão, Af Jal Thani passou a alimentar com frequência seus perfis nas redes sociais. Hoje, ele conta com quase 100 mil seguidores no Instagram. O que mais se vê são os milhares de comentários brasileiros em suas postagens. O jovem agradeceu por todo o carinho recebido nos últimos dias.

Um de seus irmãos, chamado Tamim bin Hamad Al Thani, é o atual emir do Qatar, e esteve envolvido na compra do Paris Saint-Germain.