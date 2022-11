SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do jornal português Record, publicada nesta sexta-feira (25), o técnico Vítor Pereira foi procurado pelo Flamengo. Segundo o periódico, o treinador que deixou o Corinthians após o término do Campeonato Brasileiro é "forte hipótese" para o lugar de Dorival Júnior, que ainda não renovou contrato com o Rubro-Negro.

Dorival levou o Flamengo aos títulos da Copa Libertadores e Copa do Brasil de 2022 tem vínculo com a equipe carioca até 31 de dezembro. A renovação do vínculo já se arrasta por algumas semanas.

Quando deixou o Corinthians, Vítor Pereira alegou problemas familiares para não seguir no clube alvinegro em 2023. "Sinto-me muito triste, queria muito continuar este projeto mas não tenho hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Vou para casa, tenho de ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está a viver na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá. Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é de tranquilidade. Toda a gente me apoiou, grande amizade com o presidente. Nunca tive problemas, de vez em quando inventam coisas mas nunca tive problemas. É muito fácil liderar este plantel, muito fácil", disse Vítor Pereira, à ESPN.

A passagem do treinador português pelo Corinthians não teve títulos, mas foi boa. O Timão terminou o Brasileirão na 4ª colocação e garantiu um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores. Além disso, a equipe alvinegra disputou a final da Copa do Brasil e foi derrotado pelo próprio Flamengo, na disputa de pênaltis, após dois empates, na Neo Química Arena e no Maracanã.

Com Vítor Pereira, o Corinthians foi eliminado nas quartas de final da Libertadores, também para o Flamengo, e caiu na semifinal do Campeonato Paulista. No total foram 64 partidas sob o comando do treinador português, com 51,7% de aproveitamento. Foram 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas.