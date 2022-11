SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Duas vezes campeão do mundo com a seleção brasileira, Cafu é embaixador da Copa do Mundo de 2022 e acompanhou de perto a vitória contra a Sérvia. O ex-lateral participou de um evento em Doha nesta sexta-feira (25), e afirmou que o Brasil será capaz de manter o alto nível mesmo sem Neymar.

"O Brasil continuará no mesmo nível sem ele. Assim como a França, apesar da lesão de cinco de seus melhores jogadores. Neymar é capaz de mudar uma partida a qualquer momento. Mas temos muitos outros jogadores muito bons. Então o Brasil vai continuar assim", declarou o capitão do Penta ao jornal francês L'Équipe.

Neymar tem lesão no ligamento e edema ósseo, e seu retorno à Copa do Mundo é incerto. Ele já está fora da primeira fase. O camisa 10 foi o jogador que mais sofreu faltas na 1ª rodada do torneio.

Apesar da estatística, Cafu não acredita em má intenção dos adversários. "Não vejo nenhuma agressão. De fato, alguns atletas jogam de forma mais física. Grandes jogadores que sabem segurar a bola, como Cristiano Ronaldo ou Neymar, se veem mais expostos. Mas, até agora, não vi nenhuma falta intencional que pudesse resultar em lesão".

O ex-jogador não enxerga a contusão de Neymar é uma oportunidade para Vinícius Jr ter mais responsabilidades. "Os dois são complementares. Eles podem ajudar uns aos outros. A seleção brasileira tem uma grande reserva, com bons jogadores e por isso, serão vários que poderão brilhar nesta competição".

O Brasil volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça.