SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em um país tão conservador e com conceitos machistas como o Qatar fica difícil imaginar que uma mulher poderia ocupar um espaço de protagonismo durante a Copa do Mundo, mas a artista Bouthayna Al Muftah quebrou essa barreira. Ela assina o pôster oficial da competição.

Em preto e branco, o cartaz representa a maneira como o povo qatari comemora conquistas no esporte, com uma mão levantando o ghoutra em direção a uma bola de futebol. Apenas a bola tem gomos em tom de vinho, para relembrar as cores da bandeira do Qatar. Além dessa, a artista produziu mais seis imagens que estão no aeroporto internacional de Hamad.

"Minha principal inspiração foi o conceito de memória coletiva. Boa parte do meu trabalho se concentra em experiências passadas, memórias, fazendo ligações com o presente e arquivando-as de maneira contemporânea. Eu queria que os pôsteres seguissem esse tema e contassem a história da cultura futebolística do Qatar", disse ela em entrevista ao site oficial da Fifa sobre a Copa do Mundo.

Segundo a artista, seu principal objetivo era mostrar a celebração dos apaixonados por futebol no país, já que os torcedores costumam comemorar os gols acenando a ghoutra para o ar.

O trabalho de Bouthayana se tornou destaque na Copa após autoridades locais procurarem artistas nativos com oportunidade para aparecerem de alguma forma no evento. "Fiquei muito empolgada para participar e deixar minha marca na primeira Copa do Mundo da nossa região. Na verdade, descobri o projeto durante a pandemia ?então usei o tempo livre que tinha para planejar e criar um conceito único. Estou muito orgulhosa de ter desempenhado um pequeno papel no torneio", contou, na mesma entrevista da Fifa.

Ter sido escolhida, para ela, foi algo que trouxe uma sensação indescritível. "Sinto que represento cada catariano e cada árabe. Estou muito orgulhosa de deixar minha marca na história do meu país. Ser capaz de trabalhar em um projeto de Copa do Mundo ainda parece surreal", disse.

Nascida no Qatar, ela tem 35 anos e é formada em arte pela Universidade Virginia Commonwealth do Qatar. Ela é especializada em gravura, tipografia e desenho e tem suas obras expostas no Mathaf, Museu Árabe de Arte Moderna, em seu país. Em 2017, ela exibiu suas obras em Berlim.

"Desde criança, sempre me interessei por arte. Começou como um hobby e se tornou minha paixão. Após o colegial, me matriculei na Universidade Virginia Commonwealth, que havia sido recentemente criada na Fundação Qatar. Não poderia perder a oportunidade de receber uma educação artística de nível internacional em meu país e me especializar em design gráfico", afirmou.