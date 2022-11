SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - No dia seguinte à vitória da seleção brasileira na estreia na Copa do Mundo do Qatar, a cidade do Rio de Janeiro amanheceu com um misterioso contêiner de cervejaria na praia de Botafogo. A novidade promovida pela Budweiser, patrocinadora do Mundial, está diretamente ligada à campanha do Brasil no torneio e pode render mais carregamentos em outros lugares do país. Mas qual a relação de tudo isso?

Na última semana, às vésperas do início da Copa, o Qatar surpreendeu ao anunciar a suspensão da venda de bebidas alcoólicas nos arredores dos estádios -a comercialização de cerveja sem álcool foi mantida. A medida de última hora foi uma surpresa e causou polêmica com a marca que é a fornecedora oficial de cervejas do torneio da Fifa.

Após a proibição, a Budweiser anunciou que a seleção que se sagrar campeã do mundo neste ano levará o estoque de cervejas que está no Qatar. Aproveitando essa onda, a marca iniciou uma campanha no Brasil para "instigar a torcida brasileira a sonhar além da taça" e do hexa: #TrazAsBudsPraCasa.

A cada vitória da equipe comandada por Tite no país do Oriente Médio, a cervejaria irá disponibilizar um contêiner com produtos em algum lugar do território brasileiro. No entanto, os carregamentos só serão liberados caso a seleção conquistar a Jules Rimet pela sexta vez.

O veto à comercialização de cervejas no Qatar pode resultar em uma perda de mais de R$ 255 milhões em patrocínio para a Fifa. A decisão das autoridades do Qatar permitiu apenas que bebidas alcoólicas sejam vendidas, com restrições, em áreas específicas.

Na busca pelo hexa, o Brasil venceu a Sérvia no primeiro duelo no torneio e ainda terá pelo menos mais duas partidas pela frente na fase de grupos. A seleção vai enfrentar a Suíça na próxima segunda (28), e Camarões no dia 2 de dezembro. Se avançar para o mata-mata, o escreve canarinho pode disputar mais quatro jogos -pelas oitavas, quartas, semi e final.