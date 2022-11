SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O meia Weston McKennie, dos Estados Unidos, protagonizou um lance incomum na partida contra a Inglaterra, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

Antes de bater um lateral, McKennie secou o suor das mãos no colete de um dos fotógrafos na beira do gramado. O lance ocorreu aos 37 minutos do primeiro tempo.

Os EUA estão no grupo B da Copa, ao lado de Inglaterra, Irã e País de Gales.