SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arábia Saudita alcançou uma vitória surpreendente contra a Argentina na terça-feira (22), por 2 a 1, e conquistou o topo do Grupo C na Copa do Qatar. Agora, a seleção asiática defende a liderança contra a Polônia, neste sábado (26), às 10h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, em Doha.

Os sauditas podem ir às oitavas de final com a vitória, repetindo o feito histórico de 1994, quando estrearam no Mundial e foram, pela única vez, à fase de mata-mata -perderam para a Suécia, por 3 a 1.

A seleção saudita será desfalcada pelo lateral Yasser Al-Shahrani, que sofreu um choque violento contra o goleiro Al-Owais, da própria equipe, na partida de estreia, e precisou ser retirado de campo com auxílio de maca. Ele sofreu fraturas na mandíbula e no lado esquerdo da face, além de hemorragia interna, passou por cirurgia durante a semana e está fora da Copa.

Outra preocupação para o técnico francês Hervé Renanrd é o capitão Salman Al-Faraj, que sofreu uma lesão na tíbia esquerda e pode perder o jogo deste sábado.

Com mudanças, a Arábia Saudita deve ir a campo com: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Al-Bulayhi e Mohammed Al-Breik; Abdulelah Al-Malki, Mohammed Kanno e Al-Abid (Al-Faraj); Feras Al-Brikan, Saleh Al-Shehri e Salem Al-Dawsari.

A Polônia, por sua vez, vem de uma estreia frustrada,com pênalti perdido de Lewandowski e um empate por 0 a 0 contra o México.

O resultado chegou a gerar um imbróglio com o técnico Czes?aw Michniewicz, que disse, em conversa com jornalistas na quarta-feira (23), que ?não transforma água em vinho?. A afirmação foi interpretada como crítica ao elenco, o que Michniewicz rebateu em coletiva nesta quinta-feira (24).

Nesta sexta-feira (25), o técnico indicou que deve fazer mudanças no elenco, mas sem fazer grandes mudanças táticas. "Não estamos agindo por impulso", disse. "É claro que fazemos ajustes, mas depois de uma partida não viramos tudo de cabeça para baixo."

Sem desfalques confirmados, a Polônia pode começar a partida com: Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek (Bereszysnki) e Cash; Szymanski, Krychowiak e Zielinski; Lewandowski e Milik (Piatek).

Estádio: Cidade da Educação, em Doha (Qatar)

Horário: Às 10h (de Brasília) deste sábado (26)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Transmissão: Globo, SpoTV, Globoplay e Fifa+