SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Nemanja Gudelj foi um dos jogadores que caçaram Neymar nesta quinta-feira (24) na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, na primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Qatar. O sérvio de 31 anos foi amarelado após cometer uma falta no camisa 10 da seleção brasileira, que teve diagnosticado uma lesão ligamentar e um edema ósseo no tornozelo direito. O adversário disse que mereceu o cartão, mas não acredita que acertou o craque brasileiro com "muita força".

"Eu mesmo não senti que o acertei com muita força", iniciou Gudelj, que derrubou Neymar no início do segundo tempo e foi penalizado pelo árbitro. "Foi uma falta clara e um cartão justificado, mas eu tentei não acertá-lo com força e certamente não no tornozelo. Acho que ele se machucou em outra ação, porque ele jogou um pouco mais", afirmou ao jornal holandês 'Telegraaf'.

"Na minha opinião, foi uma falta necessária, mas que acabou me custando a substituição", acrescentou o jogador. Amarelado, Gudelj foi substituído na sequência e, poucos minutos depois, o Brasil inaugurou o placar. "O fato de o Brasil ter marcado o primeiro gol cinco minutos depois não torna as coisas mais amargas para mim, eu também teria ficado desapontado se tivesse sido antes. Jogamos com muito cuidado no segundo tempo e mostramos muito respeito", finalizou o meio-campista sérvio.

Ao todo, Neymar sofreu nove faltas na estreia do Brasil no Mundial do Qatar ?tornando-se o jogador mais caçado da primeira rodada. Muito visado pelos adversários sérvios, ele permaneceu em campo até os 34 minutos da segunda etapa, mas não conseguiu continuar por muito tempo após o zagueiro Milenkovic acertá-lo no tornozelo.

O camisa 10 brasileiro chorou no banco de reservas, fez gelo na região do pé e foi mancando ao vestiário. Os exames de imagem no tornozelo atestaram a lesão e ele virou baixa confirmada, pelo menos, para os dois jogos restantes da fase de grupos. Apesar das precauções médicas, a seleção brasileira tem um plano para utilizá-lo em caso de necessidade no mata-mata do torneio.

A próxima partida do Brasil na Copa será diante da Suíça, na próxima segunda-feira (28). Quatro dias depois, em 2 de dezembro, a equipe comandada pelo técnico Tite vai encarar a seleção de Camarões.