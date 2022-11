SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em rota de colisão com a atual diretoria do Atlético-MG, o ex-presidente do clube mineiro Alexandre Kalil, anunciou em suas redes sociais na noite desta sexta-feira, que devolveu todas as honrarias que recebeu do clube após ter deixado a presidência.

Kalil confirmou a devolução do Galo de Prata, além do diploma e da medalha de honra ao mérito. A devolução foi realizada pelos filhos do ex-presidente.

Honraria máxima do Atlético-MG, o Galo de Prata é concedido às pessoas e instituições que contribuíram para o engrandecimento do clube mineiro.

Na última segunda-feira (21), Kalil compareceu à reunião do Conselho Deliberativo do clube, e pediu que o nome do seu pai, o também ex-presidente Elias Kalil, seja retirado da Arena MRV, estádio do Galo que será inaugurado no ano que vem. Elias Kalil presidiu o clube entre 1980 e 1985 e tem seu nome gravado por ter montado alguns dos melhores times da história do clube alvinegro.

Já Alexandre Kalil foi presidente do Atlético-MG entre 2008 e 2014. Foi na sua gestão que o Galo conquistou a Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014. Kalil inclusive foi o responsável por contratar Ronaldinho Gaúcho.