DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou que a primeira rodada da Copa teve 94% de ocupação dos estádios no Qatar. O público anunciado de cada jogo às vezes chega a ser maior do que a capacidade original daquela arena. Mas é constante se observar espaços vazios nos diversos setores, especialmente nas partes centrais da arquibancada.

É uma contradição visto que, em alguns desses jogos, é possível ver pessoas tentando comprar ingressos na entrada ou há quem tentou de maneira online e não conseguiu. Isso ocorreu na partida com mais espaços vazios na arquibancada na Copa, Camarões x Suíça.

A explicação são os bilhetes negociados para patrocinadores da Copa, que acabam não utilizando muitas entradas. O problema já ocorreu em outros grandes eventos como a Olimpíada de Londres-2012. Em eventos com bilhetes esgotados, assentos nobres próximos à quadra ou campo tinham espaços vazios, o que gerou revolta no público.

Como os Jogos Olímpicos, a Copa tem de reservar boa parte de seus ingressos aos parceiros. As empresas têm direito a comprar os assentos. Esses bilhetes são nominais para determinadas pessoas escolhidas e teoricamente não podem ser trocados ou cedidos.

Só que nem sempre as pessoas indicadas pelos patrocinadores aparecem. Com isso, há grandes espaços vazios. Talvez o caso mais gritante tenha sido na partida entre Camarões e Suíça, onde pouco mais de metade do estádio estava ocupada no início do jogo. Ainda assim, a Fifa anunciou um público de 39 mil pessoas.

Explica-se: os ingressos vendidos para os patrocinadores são contados já que não há uma verificação se a pessoa de fato foi ao jogo e o utilizou. Ou seja, o público anunciado na realidade é maior do que o presente no estádio.

Mas isso não significa que os estádios da Copa do Qatar-2022 estejam vazios. De fato, a maior parte dos jogos tem presença maciça de torcedores. Como exemplo, o jogo entre EUA e Inglaterra, com um público de 68 mil pessoas, também tinha alguns espaços no meio do campo, enquanto atrás dos gols os setores estavam lotados.

Outro ponto que chamou a atenção é que a Fifa tem divulgado públicos acima da capacidade inicial dos estádios do Qatar. O motivo é que sempre há uma revisão do número de assentos disponíveis nos estádios na fase final de preparativos.

"Os números de capacidade final do torneio foram finalizados depois que todos os preparativos foram feitos, do mapa final de assentos até as estruturas temporárias de infraestrutura para acomodar a mídia, broadcasters e convidados", explicou a entidade.