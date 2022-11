SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grande proporção atingiu neste sábado (26) a cidade de Lusail, que recebeu o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, contra a Sérvia, na última quinta-feira (24).

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma espessa fumaça preta se formando perto de uma 'fan village' perto da ilha Qetaifan do Norte, em Lusail.

De acordo com reportagem do jornal The Sun, as autoridades informaram que o incêndio teve início em um prédio em construção, mas que a Defesa Civil logo controlou o fogo e não houve feridos.

A seleção brasileira volta ao estádio Lusail Iconic no terceiro jogo da fase de grupos, contra Camarões, que acontece na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro.

O Lusail Iconic, aliás, será palco da grande final da Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de dezembro.