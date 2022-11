SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores da Austrália foram à loucura com a vitória do país por 1 a 0 contra a Tunísia pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, neste sábado (26).

Um vídeo da torcida na cidade de Melbourne mostra a festa após o apito final na partida.

Esta foi a primeira vitória da Austrália em uma Copa do Mundo desde a edição de 2010, na África do Sul, quando os australianos venceram a Sérvia por 2 a 1 na fase de grupos.

Desde então, o país passou os Mundiais de 2014 e 2018 sem vencer, eliminado na fase de grupos sem nenhuma vitória.

A Austrália somou seus primeiros três pontos no Qatar com o 1 a 0 contra a Tunísia e segue viva no grupo D. Na estreia, os australianos levaram 4 a 1 da França.