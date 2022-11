SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em 13 de novembro o Corinthians foi derrotado pelo Atlético-MG, por 1 a 0, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou a despedida do técnico Vítor Pereira, que suspenso, não ficou no banco de reservas. Após o jogo, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves confirmou a saída do treinador português, alegou problemas particulares para não seguir no Brasil. No dia seguinte, Vítor Pereira reforçou o desejo de voltar para Portugal, para ficar junto de seus familiares. Mas passados 11 dias da entrevista, Vítor Pereira disse sim ao Flamengo.

O português acertou contrato de dois anos com o Rubro-Negro, para substituir Dorival Júnior. O treinador campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil não teve vínculo renovado para 2023 e já se despediu da torcida.

"Eu me sinto muito triste, queria muito continuar esse projeto, mas não tem hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa. Por isso, tenho que voltar para lá", disse VP, em entrevista à ESPN, em 14 de novembro, um dia depois de sair do Corinthians.

Vítor Pereira ainda lamentou a impossibilidade de seguir o trabalho no Timão. O treinador rasgou elogios ao elenco alvinegro e chegou a dizer que tinha a vontade de continuar no Corinthians.

"Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é um dia a dia de tranquilidade, grande amizade com o presidente. Nunca tive problemas. De vez em quando inventam coisas, mas nunca tive problema. Muito fácil liderar esse elenco, muito fácil", disse o técnico português, que completou.

"Talvez o melhor elenco de toda a minha carreira, porque vive-se ali um ambiente de amizades e pronto. É o que eu tenho a dizer. Toda gente me tratou bem e, agora, sou parte da família corintiana".

"Um amigo que se tornou um irmão"Como Vítor Pereira estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro, por causa da expulsão diante do Coritiba, no jogo anterior, o treinador português não concedeu entrevista coletiva após o confronto com o Atlético-MG. Então coube ao presidente Duílio Monteiro Alves a missão de comunicar aos torcedores que o treinador não seguiria para 2023.

No fim da declaração, o mandatário do Timão chegou a dizer que Vítor Pereira se tornou um irmão após os quase nove meses trabalhando juntos.

"Para finalizar, lógico, quero agradecer ao Vítor, um amigo que se tornou um irmão. É um cara que respeito muito, que fez um grande trabalho aqui, e toda a sua comissão. Foi um ano de muitas experiências positivas", declarou Duílio.